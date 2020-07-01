Denizli'de su kanalına düşen domuzu avcı kurtardı - Son Dakika

Denizli'de su kanalına düşen domuzu avcı kurtardı

Denizli'nin Çivril ilçesinde sulama kanalına düşen yaban domuzu bir avcı tarafından kurtarıldı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde sulama kanalına düşen yaban domuzu bir avcı tarafından kurtarıldı.

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İnceköy Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalında yaban domuzu gören sulama birliği yetkilileri, kentte yaban domuzu avcısı olarak tanınan Selçuk Poslu'dan (33) yardım istedi.

Olay yerine gelerek durumu Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber veren Poslu, suda mahsur kalan domuzu kanaldan çıkardı ancak elinden kurtulan hayvan, tekrar kanala düştü.

Elindeki halatı domuza atıp bağlayan Poslu, sudan çıkardığı hayvanı doğaya bıraktı.

Poslu'nun domuzu kurtarma anı, arkadaşı tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Selçuk Poslu, gazetecilere yaptığı açıklamada, domuz avıyla uğraştığını, bu hayvanları iyi tanıdığını belirterek, "Hayvan suda boğulma tehlikesi yaşıyordu. Denizli Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile görüştük. Mahsur kalan hayvanı kurtarmamı istediler. Bir yaşındaki erkek domuzu sudan çıkararak doğaya bıraktık." dedi.

Denizli, Selçuk, Çivril, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de su kanalına düşen domuzu avcı kurtardı - Son Dakika

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