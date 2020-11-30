Denizli'de su kesintisi - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin içme suyu altyapı çalışmaları nedeniyle 1 Aralık 2020'de Çivril ve Baklan ilçelerinin bazı mahallelerinde su kesintisi yapılacağını açıkladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu altyapı çalışmaları nedeniyle su kesintisine gidilecektir. Bu kapsamda, 1 Aralık 2020 Salı günü 07.00 ile 18.00 saatleri arasında Çivril ilçesi Haşat içme suyu deposundan beslenen Çivril'in Çıtak ve Kıralan Mahalleri ile Baklan'ın Kavaklar, Beyelli, Gelinören, Dayılar, Hadim, İcikli ve Konak mahallelerinde ana şebeke hattındaki arızadan dolayı planlı su kesintisi yapılacağını açıkladı. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceğini belirtti. - DENİZLİ