Denizli'de su kesintisi - Son Dakika

Denizli'de su kesintisi
07.12.2020 12:14
Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin içme suyu depo bakım onarım çalışması nedeniyle 08 Aralık Salı günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Çardak ilçesinin Gemiş Mahallesi'nde su kesintisi yapılacağı belirtildi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin içme suyu depo bakım onarım çalışması nedeniyle 08 Aralık Salı günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Çardak ilçesinin Gemiş Mahallesi'nde su kesintisi yapılacağı belirtildi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün Çardak ilçesinde içme suyu depo bakım onarım çalışması nedeniyle su kesintisine gidileceğini açıkladı. Bu kapsamda, 08 Aralık 2020 Salı günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Çardak ilçesi Gemiş Mahallesinde planlı su kesintisi yapılacaktır. Mahalle sakinlerinin kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği belirtildi. - DENİZLİ
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