Denizli'de su kuyusuna düşen iki çakal kurtarıldı - Son Dakika

Denizli'de su kuyusuna düşen iki çakal kurtarıldı

02.05.2021 17:19
Denizli'de su kuyusuna düşen iki çakal kurtarıldı, System.String[]

Denizli'nin Kale ilçesinde bir tarladaki su kuyusuna düşen 2 çakal, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüleri tarafından çıkarıldı.

Denizli'nin Kale ilçesinde bir tarladaki su kuyusuna düşen 2 çakal, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüleri tarafından çıkarıldı.

Narlı Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, tarlasında 4 metre derinliğindeki su kuyusunda iki hayvan bulunduğunu fark etti.

112 Acil Yardım ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine AKUT gönüllüleri yönlendirildi.

10 kişilik ekibin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla su kuyusundan çıkarılan iki çakal, doğaya salıverilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Arama Kurtarma, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de su kuyusuna düşen iki çakal kurtarıldı - Son Dakika


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