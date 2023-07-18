Denizli'de su kuyusuna giren 2 kardeş hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de su kuyusuna giren 2 kardeş hayatını kaybetti

18.07.2023 13:59

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, su kuyusuna giren 2 kardeş hayatını kaybetti. Kardeşlerin su motorundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirtildi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, su kuyusuna giren Mustafa Sert bir süre çıkmayınca ardından kardeşi Ali Sert de kuyuya girdi. Kardeşlerden haber alınamaması sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler şahısların cansız bedenlerini buldu. Kardeşlerin su motorundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri öğrenildi.

ABİSİ ÇIKMAYINCA O DA GİRDİ

Kırkaz Mahallesi'nde yaşayan Ali Sert (54) ile ağabeyi Mustafa Sert (61), çalışmak için kendilerine ait tarlaya gitti. Mustafa Sert, su motorunu çalıştırmak için yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya girdi. Ağabeyinin bir süre dışarı çıkmaması üzerine Ali Sert de su kuyusuna indi.

GAZDAN ZEHİRLENMİŞLER

Kardeşlerden haber alınamayınca yakınları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kuyudan çıkarılan kardeşlerden Mustafa Sert'in hayatını kaybettiği belirlendi. Baygın halde bulunan Ali Sert de kaldırıldığı Servergazi Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Mustafa ve Ali Sert'in, su motorundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirtildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
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Mustafa Sert, Sarayköy, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de su kuyusuna giren 2 kardeş hayatını kaybetti - Son Dakika


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