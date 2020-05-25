Denizli'de su kuyusunde zehirlenme: 2 ölü, 4 kişi tedaviye alındı - Son Dakika

DENİZLİ'de, indikleri su kuyusunda su tahliye motorunun egzozundan çıkan gazdan zehirlenen 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de hastanede tedaviye alındı.

Çameli ilçesinin kırsal Yeşilyayla Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında, 8 metre derinliğindeki su kuyusuna inen kişi, su tahliye motoruyla içerideki suyu tahliye etmek istedi. İsmi öğrenilemeyen kişi, bir süre sonra su tahliye motorundan çıkan gazdan zehirlendi. Yardım için peş peşe kuyuya inen 5 kişi de gazdan zehirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarılan 6 kişiden 2'sinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Baygın haldeki 4 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.