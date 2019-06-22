Son Dakika Haberleri: Denizli'de suç örgütü liderine operasyon
Son Dakika Güncel Haber

Denizli'de suç örgütü liderine operasyon

1 saat önce

Denizli'de hakkında farklı suçlardan açılan davalarda kesinleşmiş 150 yıla yakın hapis cezası bulunan suç örgütü lideri, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Denizli'de suç örgütü liderine operasyon, System.String[]
Denizli'de hakkında farklı suçlardan açılan davalarda kesinleşmiş 150 yıla yakın hapis cezası bulunan suç örgütü lideri, düzenlenen operasyonla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, gasp, yağma, yaralama gibi 9 ayrı suçtan açılan davalarda yaklaşık 150 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan Akif Civli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Geniş güvenlik önlemleri altında ve drone desteğiyle yapılan operasyonda ekiplerin "teslim ol" çağrısına silahla ateş ederek yanıt veren Civli, daha sonra teslim oldu.
Civli'nin saklandığı evde yapılan aramada, uzi marka otomatik silah, pompalı tüfek, tabanca ile bir miktar eroin ele geçirildi.
Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen Civli, adliyeye sevki sırasında basın mensuplarını tehdit ederek, "Oğlum beni çekmeyin, ben çıkacağım haberiniz olsun, size de bir kıyak yaparım." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:40 Kaynak: AA
Pamukkale, Jandarma, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aydın'da motosiklet refüje çarptı: 1 ölü Sokaktaki çocukların oyununa kızan mahalle magandası ortalığı birbirine kattı Ayının uçurumdan ittiği dağcıyı jandarma böyle kurtardı! Et yiyen örümceğin 1 yıl sonra yine ortaya çıkması panik yarattı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 15:45:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de suç örgütü liderine operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]