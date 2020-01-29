Denizli'de suç örgütüne operasyon: 2'si kadın 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de suç örgütüne operasyon: 2'si kadın 7 kişi tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de suç örgütüne operasyon: 2'si kadın 7 kişi tutuklandı

22 dakika önce

Denizli'de kaçırdıkları kişiyi kelepçeleyerek 3 gün boyunca alıkoydukları öne sürülen 2'si kadın 7 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de suç örgütüne operasyon: 2'si kadın 7 kişi tutuklandı, System.String[]

Denizli'de kaçırdıkları kişiyi kelepçeleyerek 3 gün boyunca alıkoydukları öne sürülen 2'si kadın 7 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri organize suç örgütünü takibe aldı. Takibe alınan suç örgütü zorla alıkoyma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, adam kaçırma ve gasp suçlarına karıştıkları iddia edilen 2'si kadın 7 kişiyi gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin son olarak R.D. isimli kişiyi zorla kaçırarak 3 gün boyunca bir evde kelepçe takmak suretiyle zorla tuttuğu ve gasp edildiği tespit edildi. Bunun üzerine polis ekiplerinin eve operasyon düzenlemesi sonucunda evde yaptığı aramada 6 tabanca, 1 av tüfeği, 30 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 8 uyuşturucu hap, 10 gram esrar ve çok sayıda mermi bulunarak el konuldu.


Gözaltına alınan şüpheliler Taylan Y., Abdullah K., Barış D., Deniz D., Ersin E., Hatice Ö. ve Cemil C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslardan Abdullah D.'nin annesi oğlunun hangi suçtan dolayı alındığını bilmediğinden 'Oğlum ne yaptın sen?' şeklinde seslenerek ağladı. Adliyeye çıkarılan 7 şüpheli şahıs mahkeme kararının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şoförün hatası öldürüyordu! Yaşlı kadın, hareket halindeki otobüsten böyle atladı
45 yaş küçük aşkıyla ilk gecesini anlattı! Sunucunun ağzı açık kaldı Sevgilisine "mahrem videolarını ailene gönderirim" diyerek şantaj uyguladı Genç Elif'in söz kesme hayalleri yarım kaldı, duvaklı tabutla defnedildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 20:03:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de suç örgütüne operasyon: 2'si kadın 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]