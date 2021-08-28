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Denizli'de "Sudan Koyun Geçirme" yarışması için Büyük Menderes'e tankerle su taşındı - Son Dakika

Denizli'de "Sudan Koyun Geçirme" yarışması için Büyük Menderes'e tankerle su taşındı

28.08.2021 12:01
Denizli'de

Denizli'nin Çal ilçesinde yarın 848'incisi düzenlenecek "Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı" etkinliği için kuraklık nedeniyle suları çekilen Büyük Menderes Nehri'ne yaklaşık 200 tanker su taşındı.

Denizli'nin Çal ilçesinde yarın 848'incisi düzenlenecek "Sudan Koyun Geçirme ve Çoban Bayramı" etkinliği için kuraklık nedeniyle suları çekilen Büyük Menderes Nehri'ne yaklaşık 200 tanker su taşındı.

Çobanların sürülerini nehirden karşıya geçirmekteki maharetlerini yarıştırdıkları geleneksel etkinlik, bu yıl kuraklık gölgesinde düzenleniyor.

Nehrin, etkinliğin düzenlendiği Aşağıseyit Mahallesi Köprübaşı mevkisinden geçen bölümünde normalde 1,5 metre olması gereken suyun taban seviyesine kadar çekilmesi üzerine Çal Belediyesi ekipleri bir gölet oluşturarak tankerle su taşıdı.

Çal Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koyunların suya atlayacağı bölüme yaklaşık 200 tanker su taşındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Fethi Akcan, asırlardır devam eden geleneği sürdürmeye çalıştıklarını, yarınki buluşma için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.

Bu yıl kuraklık nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını aktaran Akcan, Işıklı Barajı'ndan bir günlüğüne su salınması talebine rağmen su alamadıklarını öne sürdü.

Akcan, "Aylardır Menderes yatağında su yok. Şimdi bu önemli gelenek için 1 günlüğüne su istiyoruz ama o suyu da vermediler. Üstelik sulama sezonu bitmiş. Barajda fazla su olmadığını biz de biliyoruz ama 1 günlüğüne su bırakılsa ne olurdu? Biz de geleneği devam ettirmek için koyunların suya atlayacağı yerin ön kısmını çevirip alana tankerlerle su taşıdık. Taşıma suyla bu değirmeni döndüreceğiz." diye konuştu.

Öte yandan etkinlik kapsamında düzenlenmesi planlanan ancak iptal edilen konser ve çobanlara verilecek hediyeler için ayrılan bütçenin Manavgat ve Muğla'daki yangınlarda mağdur olan Yörük ailelerine bağışlanacağı belirtildi.

Yarın düzenlenecek yarışmada 50'yi aşkın çoban, "elci" adını verdikleri ve mora boyadıkları baş koyunları öncülüğündeki sürülerini nehirden geçirmeye çalışacak.

Denizli'de Sudan Koyun Geçirme yarışması için Büyük Menderes'e tankerle su taşındı
Denizli'de Sudan Koyun Geçirme yarışması için Büyük Menderes'e tankerle su taşındı

Büyük Menderes Nehri, Denizli, Tanker, Sudan, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Denizli'de 'Sudan Koyun Geçirme' yarışması için Büyük Menderes'e tankerle su taşındı - Son Dakika


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