Denizli'de sulama borularını çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Denizli'de sulama borularını çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde sulama borularını çalmaya çalıştığı ileri sürülen iki kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde sulama borularını çalmaya çalıştığı ileri sürülen iki kişi kovalamaca sonucu yakalandı. Kocayaka Mahallesi'nde bir kamu kurumuna ait demir sulama borularının çalındığını fark eden görevliler, durumu jandarma ve muhtarlığa bildirdi. Zanlıların kaçmak için bindiği minibüsü durduran jandarma Cemal A. ve Sevilay A'yı yakaladı. Zanlılar, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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