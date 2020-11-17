Denizli'de sulama kanalına düşen atı itfaiye kurtardı - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sulama kanalına düşen at itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Çeltikçi Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalında mahsur kalan atı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kanala inen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri önce halatı ata bağladı. Daha sonra çağrılan iş makinesinin kepçesi yardımıyla at bulunduğu yerden alındı.
Kurtarılan at sahibine teslim edildi.
- Kaynak: AA
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