Denizli'de sulama kanalında bulunan ceset
1 saat önce
Denizli'nin Baklan ilçesinde, sulama kanalında bulunan cesedin Dağal Mahallesinde ikamet eden Halil Gündüz'e (65) ait olduğu tespit edildi.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:37 Kaynak: AA
'nin Baklan
ilçesinde, sulama kanalında bulunan cesedin Dağal
Mahallesinde ikamet eden Halil Gündüz'e (65) ait olduğu tespit edildi.
Gelinyolu mevkisinden geçen sulama kanalında dün vatandaşlar tarafında hareketsiz halde bulunan ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede öldüğü tespit edilen Gündüz'ün otopsi işlemleri tamamlandı.
Cenazesi yakınları tarafından Pamukkale
Üniversetisi (PAÜ) Hastanesi Morgundan teslim alınan Gündüz'ün tarlada kozak topladığı sırada eşeği için kanaldan su almak isterken düşerek boğulduğu belirtildi.
Gündüz'ün cenazesi kılınacak vakit namazının ardınan toprağa verilecek.
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