Son Dakika Haberleri: Denizli'de sulama kanalında bulunan ceset
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Denizli'de sulama kanalında bulunan ceset

1 saat önce

Denizli'nin Baklan ilçesinde, sulama kanalında bulunan cesedin Dağal Mahallesinde ikamet eden Halil Gündüz'e (65) ait olduğu tespit edildi.

Denizli'de sulama kanalında bulunan ceset, System.String[]
Denizli'nin Baklan ilçesinde, sulama kanalında bulunan cesedin Dağal Mahallesinde ikamet eden Halil Gündüz'e (65) ait olduğu tespit edildi.
Gelinyolu mevkisinden geçen sulama kanalında dün vatandaşlar tarafında hareketsiz halde bulunan ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede öldüğü tespit edilen Gündüz'ün otopsi işlemleri tamamlandı.
Cenazesi yakınları tarafından Pamukkale Üniversetisi (PAÜ) Hastanesi Morgundan teslim alınan Gündüz'ün tarlada kozak topladığı sırada eşeği için kanaldan su almak isterken düşerek boğulduğu belirtildi.
Gündüz'ün cenazesi kılınacak vakit namazının ardınan toprağa verilecek.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:37 Kaynak: AA
Denizli, Baklan, Dağal, Güncel
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