Denizli'de sulama kanalında cesedi bulunan çocuklardan birinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Denizli'de sulama kanalında cesedi bulunan çocuklardan birinin cenazesi toprağa verildi

21.07.2022 12:06
Denizli'de sulama kanalında cesedi bulunan çocuklardan birinin cenazesi toprağa verildi

Denizli'nin Çivril ilçesinde kaybolmalarının ardından başlatılan arama çalışmaları sonunda dün sulama kanalında cesedi bulunan iki çocuktan 11 yaşındaki Hakkı Bardan, son yolculuğuna uğurlandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde kaybolmalarının ardından başlatılan arama çalışmaları sonunda dün sulama kanalında cesedi bulunan iki çocuktan 11 yaşındaki Hakkı Bardan, son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Hakkı Bardan için Çivril'in Kıralan Mahallesi Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Çocuğun cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında defnedildi.

Törene, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever ile yakınları katıldı.

Otopsi işlemi tamamlanan Rafet Ergen'in (9) cenazesinin de gün içinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kıralan Mahallesi'nde 18 Temmuz'dan beri haber alınamayan Hakkı Bardan ile Rafet Ergen için aileleri kayıp başvurusunda bulunmuş, çocukları bulmak için arama çalışması başlatılmıştı. Çocukların cesetlerine dün, bölgedeki sulama kanalında ulaşılmıştı.

YORUMLAR
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Rafet'i arama çalışmalarına destek için camiden anons yapıldı Rafet'i arama çalışmalarına destek için camiden anons yapıldı Haber alınamayan 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı (2) Haber alınamayan 2 çocuktan birinin cesedine ulaşıldı (2)
Kaynak: AA

Kıralan, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de sulama kanalında cesedi bulunan çocuklardan birinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Denizli'de sulama kanalında cesedi bulunan çocuklardan birinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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