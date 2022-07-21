Kıralan Mahallesi'nde 18 Temmuz'dan beri haber alınamayan Hakkı Bardan ile Rafet Ergen için aileleri kayıp başvurusunda bulunmuş, çocukları bulmak için arama çalışması başlatılmıştı. Çocukların cesetlerine dün, bölgedeki sulama kanalında ulaşılmıştı.

Kaynak: AA

Kıralan, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de sulama kanalında cesedi bulunan çocuklardan birinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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