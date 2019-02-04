Denizli'de Şüpheli Ölüm
55 dakika önce
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 22 yaşındaki genç kız odasında ölü bulundu.
Denizli
'nin Pamukkale
ilçesinde 22 yaşındaki genç kız odasında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Atalar Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Gurbet Badat'ı (22) sabah uyandırmak için odasına giren annesi, kızının hareketsiz yattığını fark edince 112 Acil Servis
ekiplerine haber verdi.
Eve gelen sağlık görevlileri, Badat'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç
kızın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi
Hastanesinin morguna kaldırıldı. Polis
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:36 Kaynak: AA
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