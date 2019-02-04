Son Dakika Haberleri: Denizli'de Şüpheli Ölüm

Denizli'de Şüpheli Ölüm

55 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 22 yaşındaki genç kız odasında ölü bulundu.

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 22 yaşındaki genç kız odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Atalar Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Gurbet Badat'ı (22) sabah uyandırmak için odasına giren annesi, kızının hareketsiz yattığını fark edince 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Eve gelen sağlık görevlileri, Badat'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Genç kızın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:36 Kaynak: AA

Genç, Pamukkale, Denizli, Güncel
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