50 metre fren yapan otomobil bahçeye uçtu - Son Dakika
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50 metre fren yapan otomobil bahçeye uçtu

29.08.2022 10:43

Denizli'de süratli bir şekilde ilerleyen otomobil, sürücüsünün 50 metre boyunca fren yapmasına rağmen durmayarak bir apartmanın bahçesine uçtu.

Denizli'de süratli bir şekilde ilerleyen otomobil, sürücüsünün 50 metre boyunca fren yapmasına rağmen durmayarak bir apartmanın bahçesine uçtu. Olay anında kimsenin olmaması facianın önüne geçerken, kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Selçuk Bey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; cadde üzerinde süratli bir şekilde seyir halinde olan A.K. idaresindeki Toyota marka 20 AAK 960 plakalı otomobil, sürücünün fren yapmasına rağmen durmayarak bir apartmanın bahçesine uçtu. Büyük gürültünün kopması üzerine dışarı çıkan mahalle sakinleri, ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçler, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

50 metrelik fren izi

Olay yerine giden sağlık görevlileri kazada sürücü ve yanındaki arkadaşını ayakta tedavi ederken, o esnada bahçede ve balkonda kimsenin bulunmaması facianın önüne geçti. Bahçeye uçan araç ise itfaiye ekiplerinin çalışması ardından bulunduğu yerden çıkartılarak otoparka götürüldü. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - DENİZLİ

YORUMLAR
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Denedikleri yüzüklerden kurtulamayan kadınların imdadına itfaiye yetişti Denedikleri yüzüklerden kurtulamayan kadınların imdadına itfaiye yetişti Yan yatan otomobildeki 3 kişi yaralandı Yan yatan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Merkezefendi, Denizli, İtfaiye, Selçuk, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 50 metre fren yapan otomobil bahçeye uçtu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 50 metre fren yapan otomobil bahçeye uçtu - Son Dakika
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