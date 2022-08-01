Tonlarca kekik devrilen kamyondan yola saçıldı - Son Dakika
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Tonlarca kekik devrilen kamyondan yola saçıldı

01.08.2022 15:37
Tonlarca kekik devrilen kamyondan yola saçıldı

Denizli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun virajı alamayarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, tonlarca kekik yola döküldü.

Denizli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun virajı alamayarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, tonlarca kekik yola döküldü.

Kaza, Buldan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Buldan-Bozalan karayolu üzerinde seyir halinde olan ve kekik taşıyan A.Ç. idaresindeki 20 YU 593 plakalı kamyon, sürücünün kontrolünden çıkması sonucu virajı almayarak devrildi. Kazada kamyon hurdaya dönerken, tonlarca kekik ise çuval çuval yola ve yol kenarındaki tarlaya döküldü.

Kekik dolu çuvallar başka kamyona yüklendi

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekipleri tarafından sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bir süre trafiğe kapatılan yol, olay yerine çağrılan başka bir kamyona yüklenen çuvalların yüklenmesi ve devrilen kamyon ise vinç çekici yardımı çekilmesiyle açıldı. Kaza sonrası kamyonda maddi hasar oluştu. - DENİZLİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tonlarca kekik devrilen kamyondan yola saçıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tonlarca kekik devrilen kamyondan yola saçıldı - Son Dakika
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