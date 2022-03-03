Denizli'de tabancayla işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ökkeş İlhan Kılıç'ın yaşamını yitirdiği olay sonrası çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı C.D'yi (30) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kılıç'ın uyuşturucu ticaretinden 30 suç kaydının bulunduğu, cinayet zanlısı C.D'nin bir süre önce hırsızlık yaptığı gerekçesiyle Kılıç'ı polise ihbar ettiği, ikilinin bu nedenle tartışması sonucu olayın meydana geldiği öne sürüldü.

Sırakapılar Mahallesi Merkezefendi Caddesi'nde dün akşam silahlı saldırıya uğrayan Ökkeş İlhan Kılıç (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.