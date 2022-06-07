Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekibi, evde yaşayan İrem E'nin (18) kapının önünde kafasından ve göğsünden tabancayla 5 el ateş edilerek vurulduğu ve öldürüldüğünü belirledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de tabancayla vurulan genç kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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