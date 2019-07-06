Denizli'de taciz iddiası
1 saat önce
Denizli'nin Honaz ilçesinde, bir kız çocuğuna yönelik taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:03 Kaynak: AA
'nin Honaz
ilçesinde, bir kız çocuğuna yönelik taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kocabaş
Mahallesi'nde yaşadığı belirtilen K.E'nin (47) küçük bir kıza tacizde bulunduğu iddiasının yayılması üzerine mahalle sakinleri, cadde üzerinde toplanarak şahsın evine yürüdü ve K.E'nin evindeki eşyaları dışarı çıkartıp ateşe verdi. İtfaiye
ekipleri vatandaşların engellemesine rağmen yangını söndürdü. Jandarma
ekipleri evin çevresinde ve caddede güvenlik tedbiri aldı. Bölgeye çevik kuvvet polisi ve TOMA sevk edildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan K.E, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Jandarma ekiplerinin güvenlik tedbirleri çerçevesinde bekleyişi sürüyor.
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