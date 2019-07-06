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Denizli'de taciz iddiası

54 dakika önce

Denizli'nin Honaz ilçesinde, bir kız çocuğuna yönelik taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde, bir kız çocuğuna yönelik taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Kocabaş Mahallesi'nde yaşadığı belirtilen K.E'nin (47) küçük bir kıza tacizde bulunduğu iddiasının yayılması üzerine mahalle sakinleri, cadde üzerinde toplanarak şahsın evine yürüdü ve K.E'nin evindeki eşyaları dışarı çıkartıp ateşe verdi.
İtfaiye ekipleri vatandaşların engellemesine rağmen yangını söndürdü.
Jandarma ekipleri evin çevresinde ve caddede güvenlik tedbiri aldı. Bölgeye çevik kuvvet polisi ve TOMA sevk edildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan K.E, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Jandarma ekiplerinin güvenlik tedbirleri çerçevesinde bekleyişi sürüyor.
Denizli'de taciz iddiası
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:40 Kaynak: AA
Denizli, Honaz, Güncel
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