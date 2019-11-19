Son Dakika Haberleri: Denizli'de takla atan otomobil sürücüsü yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de takla atan otomobil sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Denizli'de takla atan otomobil sürücüsü yaralandı

6 saat önce

Denizli'de, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Denizli'de takla atan otomobil sürücüsü yaralandı, System.String[]

Denizli'de, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Edinilen bilgilere göre, olay Çivril ilçesi Kavaklı Mahallesi üzerinde bulunan karayolunda meydana geldi. Zeki Atlı 06 CIN 03 plakalı otomobili ile ilçe merkezine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobil içerisinde itfaiyenin yardımıyla kurtarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - DENİZLİ

İtfaiye, Denizli, Çivril, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:00 Kaynak: İHA
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