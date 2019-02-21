Son Dakika Haberleri: Denizli'de Takla Atan Otomobil Tarlaya Uçtu: 3 Yaralı

Denizli'de Takla Atan Otomobil Tarlaya Uçtu: 3 Yaralı

49 dakika önce

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki yolcu durağına çarptı, ardından takla atarak tarlaya uçtu.

Denizli'de Takla Atan Otomobil Tarlaya Uçtu: 3 Yaralı, System.String[]
DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki yolcu durağına çarptı, ardından takla atarak tarlaya uçtu. Kazada 3 kişi yaralanırken, o anda durakta kimsenin bulunmaması ise olası facianın önüne geçti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Alaattin Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Muhammer Doğan (33) yönetimindeki 26 KD 173 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki yolcu durağına çarpıp, takla atarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü Muhammer Doğan ile otomobildeki Süleyman Doğan (27) ve Mehmet Ali Aldemir (36) araçta sıkıştı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:38 Kaynak: DHA

Acıpayam, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muhsin Yazıcıoğlu'nun Ölümüyle İlgili Skandal İtiraf: Eğitimimiz Yoktu! 24 Haziran'ı Bilen Şirketten Yeni Anket! Bir Büyükşehir El Değiştiriyor

İstanbul Üsküdar'da Korkunç Kaza: Otomobil ile Duvar Arasında Sıkıştı Meteoroloji Tüm Yurdu Uyardı! Kar ve Yağmur Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 21:27:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de Takla Atan Otomobil Tarlaya Uçtu: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]