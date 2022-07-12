Denizli'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
İlyas Şahin idaresindeki 64 SC 145 plakalı otomobil, Kocayaka Mahallesi yakınlarında takla atarak tarlaya devrildi.
Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü İlyas Şahin ile otomobilde bulunan Elif Şahin yaralandı.
Yaralılar Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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