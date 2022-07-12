Denizli'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Denizli'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

12.07.2022 10:54
Denizli'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

İlyas Şahin idaresindeki 64 SC 145 plakalı otomobil, Kocayaka Mahallesi yakınlarında takla atarak tarlaya devrildi.

Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü İlyas Şahin ile otomobilde bulunan Elif Şahin yaralandı.

Yaralılar Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA

İlyas Şahin, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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