Denizli'de Takla Atan Otomobilin Sürücü Yaralandı
27 dakika önce
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
DENİZLİ'nin Pamukkale
ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Fevzi Çakmak
Bulvarı'nda meydana geldi. Selim
Açık yönetimindeki 06 PRF 46 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Selim Açık, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan tedaviye alındı. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Denizli
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:28 Kaynak: DHA
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