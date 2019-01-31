Son Dakika Haberleri: Denizli'de Takla Atan Otomobilin Sürücü Yaralandı

Denizli'de Takla Atan Otomobilin Sürücü Yaralandı

27 dakika önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Denizli'de Takla Atan Otomobilin Sürücü Yaralandı, System.String[]
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Selim Açık yönetimindeki 06 PRF 46 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Selim Açık, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan tedaviye alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:28 Kaynak: DHA

Selim, Pamukkale, Denizli, Güncel
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