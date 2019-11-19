Son Dakika Haberleri: Denizli'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Denizli'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

6 saat önce

Çivril ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Denizli'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı, System.String[]

Çivril ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Denizli'den Çivril istikametine giden Zeki A. yönetimindeki 06 CIN 03 plakalı otomobil, Kavakköy yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:22 Kaynak: AA
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