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Denizli'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
6 saat önce
Çivril ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:22 Kaynak: AA
Çivril ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Denizli'den Çivril istikametine giden Zeki A. yönetimindeki 06 CIN 03 plakalı otomobil, Kavakköy yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ters dönen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.
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