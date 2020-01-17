Denizli'de takla atan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

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Denizli'de takla atan otomobilin sürücüsü öldü
6 saat önce
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü öldü.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:22 Kaynak: AA
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü öldü.
Gökhan Yerlikaya'nın kullandığı 06 DF 0999 plakalı otomobil, Selçukbey Mahallesi'nde takla attı.
Yol kenarındaki şantiyeyi çevreleyen tel örgüyü aşıp ağacı yıkan araçtaki sürücü, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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