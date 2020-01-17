Denizli'de takla atan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de takla atan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Denizli'de takla atan otomobilin sürücüsü öldü

6 saat önce

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü öldü.

Denizli'de takla atan otomobilin sürücüsü öldü, System.String[]

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü öldü.

Gökhan Yerlikaya'nın kullandığı 06 DF 0999 plakalı otomobil, Selçukbey Mahallesi'nde takla attı.

Yol kenarındaki şantiyeyi çevreleyen tel örgüyü aşıp ağacı yıkan araçtaki sürücü, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Merkezefendi, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sevgilisini öldüren emekli öğretmene 25 yıl hapis cezası verildi
Kız arkadaşını öldüren kişi, cinayeti canlı yayında itiraf etti Şeytan çıkarma ayininde 7 kişiyi işkence yaparak öldürdüler Veteriner Hekimler Odası vatandaşları uyardı: Ölü kuşlara sakın dokunmayın

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 17:33:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de takla atan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]