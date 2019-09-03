Denizli'de taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.



Okan Tekeli idaresindeki 20 T 0187 plakalı taksi, Irlıganlı Mahallesi yakınındaki kontrolsüz kavşakta Necip Bilgiç'in kullandığı 20 ER 134 plakalı otomobille çarpıştı.

Her iki sürücünün de yaralandığı kazayı görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, takside sıkışan Tekeli'yi kurtardı.

Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan sürücüler Tekeli ve Bilgiç'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.