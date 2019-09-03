Son Dakika Haberleri: Denizli'de taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Denizli'de taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

7 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Denizli'de taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.


Okan Tekeli idaresindeki 20 T 0187 plakalı taksi, Irlıganlı Mahallesi yakınındaki kontrolsüz kavşakta Necip Bilgiç'in kullandığı 20 ER 134 plakalı otomobille çarpıştı.

Her iki sürücünün de yaralandığı kazayı görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, takside sıkışan Tekeli'yi kurtardı.

Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan sürücüler Tekeli ve Bilgiç'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Denizli, Tekeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 07:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşiyle tartışan hamile kadın kendini otomobilden attı
Muhalefet, anlaşmasız Brexit'i önleyecek kritik oylamayı kazandı 'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız, 3 katlı inşaatın çatısından atladı Akrabalarıyla kavga eden adam içinde eski eşi ve çocuğunun da olduğu binayı ateşe verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 02:47:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]