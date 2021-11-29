Takside uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sürücü ile taksideki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada tepe lambasının altına 2 sigara paketi içine gizlenmiş 90 gram eroin bulundu.

Ekipler bir süre takibe aldıkları taksiyi kent girişinde durdurdu.

Denizli 'de takside ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili gözaltına 3 şüpheli tutuklandı.

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