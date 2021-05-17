Denizli'de tam kapanma sürecinde 2 bin 184 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Denizli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde, tedbirlere uymadığı belirlenen 2 bin 184 kişiye 1 milyon 915 bin 135 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tam kapanma sürecinde denetimlerini aralıksız sürdürdü. İl genelinde 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden kişilere cezai işlem uygulandı.

Bu kapsamda polis sorumluluk bölgesinde 1757 kişiye 1 milyon 596 bin 150 lira cezai işlem yapıldı.

Jandarma ekipleri ise kapanma sürecinde 427 kişiye kurallara uymadığı gerekçesiyle 318 bin 985 lira ceza kesti.