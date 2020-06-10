Denizli'de tamir için çıktığı çatıda fenalaşan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Denizli'de tamir için çıktığı çatıda fenalaşan kişi hastaneye kaldırıldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kiremitleri tamir için çıktığı çatıda fenalaşan kişi, itfaiyenin çatıdaki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kiremitleri tamir için çıktığı çatıda fenalaşan kişi, itfaiyenin çatıdaki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesinde 2 katlı müstakil evinin çatısına kiremitlerin bakım ve tamiri için çıkan Tahir Özsoy, bacanın yanında fenalık geçirdi. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık görevlileri, çatıda mahsur kalan Özsoy'a itfaiyenin çatıya uzattığı merdiven yardımıyla ilk müdahaleyi yaptı. Özsoy, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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