Son Dakika Haberleri: Denizli'de Tamircilik Kişi, Kendini İple Asarak İntihar Etti

Denizli'de Tamircilik Kişi, Kendini İple Asarak İntihar Etti

25 dakika önce

Denizli'de tamircilik kişi, kendini iple asarak intihar ettiDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, Salih A. (40), yaşadığı evin salonunda kendini iple asarak yaşamına son verdi.

Denizli'de tamircilik kişi, kendini iple asarak intihar etti

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, Salih A. (40), yaşadığı evin salonunda kendini iple asarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Altıntop Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki 7 katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi. 2 çocuk babası olan ve 6 yıl önce eşinden ayrıldığı öğrenilen motor tamircisi Salih A.'dan bir süre haber alamayan yakınları yaşadığı eve gitti. Kapıyı kıran yakınları, Salih A.'yı evin salonunda iple tavana asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Salih A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Salih A.'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜZ DÖKÜMÜ

---------------------------------

-Olay yerinden ve polis ekiplerinden detaylar

-Salih Akşit'in cesedinin cenaze aracına konulması

-Salih Akşit'in yakınları ve komşularından detaylar

-Salih Akşit'in fotoğrafı

Haber-Kamera Deniz TOKAT DENİZLİ,(DHA)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:52 Kaynak: DHA

Polis, Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü Yazar Parseğ Tuğlacıyan'ın Oğlu, Evinde Ölü Bulundu Müşteri Olarak Bindi, Taksicinin Başından Aşağı Su Döktü

Dehşete Düşüren Olay! 18 Yaşındaki Kız, Ağabeyi Tarafından Bodrum Katına Zincirlendi Bu Kez Yalova'da Yön Tabelasına Çıkıp İntihara Kalkıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 02:17:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de Tamircilik Kişi, Kendini İple Asarak İntihar Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]