Denizli'de Tamircilik Kişi, Kendini İple Asarak İntihar Etti
21 dakika önce
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, Salih A. (40), yaşadığı evin salonunda kendini iple asarak yaşamına son verdi.
DENİZLİ'nin Merkezefendi
ilçesinde, Salih A. (40), yaşadığı evin salonunda kendini iple asarak yaşamına son verdi.
Olay, saat 22.00 sıralarında Altıntop Mahallesi Mimar Sinan Caddesi
'ndeki 7 katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi. 2 çocuk babası olan ve 6 yıl önce eşinden ayrıldığı öğrenilen motor tamircisi Salih A.'dan bir süre haber alamayan yakınları yaşadığı eve gitti. Kapıyı kıran yakınları, Salih A.'yı evin salonunda iple tavana asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Salih A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Salih A.'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu
Morgu'na kaldırıldı. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:37 Kaynak: DHA
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