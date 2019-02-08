Son Dakika Haberleri: Denizli'de Tamircilik Kişi, Kendini İple Asarak İntihar Etti

Denizli'de Tamircilik Kişi, Kendini İple Asarak İntihar Etti

21 dakika önce

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, Salih A. (40), yaşadığı evin salonunda kendini iple asarak yaşamına son verdi.

Denizli'de Tamircilik Kişi, Kendini İple Asarak İntihar Etti, System.String[]
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, Salih A. (40), yaşadığı evin salonunda kendini iple asarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Altıntop Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki 7 katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi. 2 çocuk babası olan ve 6 yıl önce eşinden ayrıldığı öğrenilen motor tamircisi Salih A.'dan bir süre haber alamayan yakınları yaşadığı eve gitti. Kapıyı kıran yakınları, Salih A.'yı evin salonunda iple tavana asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Salih A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Salih A.'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:37 Kaynak: DHA

Polis, Mimar Sinan Caddesi, Merkezefendi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Koca, 4 Çocuk Annesi Eşini Boğazını Keserek Öldürdü Bağcılar'da Bir Binanın Elektrik Panosu Patladı, 21 Kişi Hastanelik Oldu

Bağcılar'da Elektrik Panosu Patladı - İstanbul Gözü Dönmüş Kardeş, Ablasının 80 Bin Liralık Altınını Çaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 09:58:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de Tamircilik Kişi, Kendini İple Asarak İntihar Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]