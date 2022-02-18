Tamire gelen araçların aküsü çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Denizli'nin Kale ilçesinde, sanayi sitesindeki araçların aküsünü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Kale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde, sanayi sitesinde tamire gelen araçlarda meydana gelen akü hırsızlığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki ve iş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin eşkalini tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan O.M. ve B.Ö, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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