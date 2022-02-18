Üye Girişi
Tamire gelen araçların aküsü çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Tamire gelen araçların aküsü çalan 2 şüpheli tutuklandı

18.02.2022 16:55

Denizli'nin Kale ilçesinde, sanayi sitesindeki araçların aküsünü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Denizli'nin Kale ilçesinde, sanayi sitesindeki araçların aküsünü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde, sanayi sitesinde tamire gelen araçlarda meydana gelen akü hırsızlığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki ve iş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin eşkalini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan O.M. ve B.Ö, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Tamire gelen araçların aküsü çalan 2 şüpheli tutuklandı
Tamire gelen araçların aküsü çalan 2 şüpheli tutuklandı

YORUMLAR
500
Bakan Pakdemirli'den zincir marketlere çağrı: Beklentimiz fiyatların da yüzde 7 indirilmesi! Bakan Pakdemirli'den zincir marketlere çağrı: Beklentimiz fiyatların da yüzde 7 indirilmesi! Pakistanlı doktor İzmir'de 37 hastasını taciz etti! Akıllanmadı! Bu kez Tunceli'de tacize yeltenince, tutuklandı Pakistanlı doktor İzmir'de 37 hastasını taciz etti! Akıllanmadı! Bu kez Tunceli'de tacize yeltenince, tutuklandı 2, 5 yaşındaki bebeğe acımadılar! Adalet de onlara acımadı: Anne ve sevgilisine hapis! 2, 5 yaşındaki bebeğe acımadılar! Adalet de onlara acımadı: Anne ve sevgilisine hapis!

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tamire gelen araçların aküsü çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:46 Mahkemedeki açıklaması gün yüzüne çıktı! Eski futbolcu Sezer Öztürk'ten gündem olacak cinayet savunması
16:27 Putin önlemini aldı! Batının hamlelerine karşı 50 ton ağırlığında nakit doları ülkeye soktu
16:18 "Geççek" sosyal medyayı salladı! Selda Bağcan'da duruma sessiz kalmadı: Nihayet kükredin
16:10 Bulgarlardan sonra Yunanlılarda burada! Pazarını da yapıyor, tedavisini de burada oluyorlar
16:06 Duygu Delen davasında anneden yürek parçalayan sözler: Çocuğumu geri ver! Savcı, ağırlaştırılmış müebbet talep etti!
16:03 Yetersiz" görülen oyuncu, Fenerbahçe maçında fırtına gibi esti
16:03 Kırmızı Oda final bölümünde neler olacak? Hikayeler nasıl bitiyor?
16:01 Ezgi Mola da dolandırılmış! Parasını nasıl geri aldı, dolandırıcıya neler yaptı?
16:00 Allah'ın suyundan neden para istiyorsunuz? sorusuna, İmamoğlu gönderilen 3 milyar TL'lik elektrik faturasıyla yanıt verdi
15:59 Uçak türbülansa girdi! Hamile kadın havada doğurdu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 17:07:14. #1.13#
SON DAKİKA: Tamire gelen araçların aküsü çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement