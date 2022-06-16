Denizli- Antalya kara yolu Cankurtaran mevkisinde boş akaryakıt tankeriyle çarpışan otomobildeki Mehmet (53), oğlu Nurettin (30) ve gelini Filiz Tuncer (29) yaşamını yitirmişti. Kazada Mehmet Tuncer'in oğullarından Muhammet ile İsmail Tuncer ise yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de tankerle otomobilin çarpışması sonucu ölenlerin sayısı 4'e çıktı - Son Dakika

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