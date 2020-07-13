Denizli'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon - Son Dakika

Denizli'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Yurt genelinde tarihi eserleri toplayarak satmaya çalışan şahıslar bir süre takibin ardından uzman arkeolog ve müze araştırma görevlileri ile birlikte düzenlenen operasyonda yakalandı.

Yurt genelinde tarihi eserleri toplayarak satmaya çalışan şahıslar bir süre takibin ardından uzman arkeolog ve müze araştırma görevlileri ile birlikte düzenlenen operasyonda yakalandı. Yapılan operasyonda müzede saklanması gerektiği tespit edilen tarihi eserler ele geçirildi.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri yurt genelinde toplayıcılık adı altında tarihi eserleri toplayan ve satmaya çalışan şahısları tespit etti. şüpheli şahıslar yurt genelinde topladıkları tarihi eserleri yasadışı yollar ile satmaya çalışan şahıslar bir süre takibe alındı. KOM ekipleri şüpheli şahıslara yönelik operasyon için düğmeye bastı. Uzman arkeolog ve müze araştırması ile operasyon düzenlenen operasyonda 2 şüpheli şahsa yönelik iki farklı adrese operasyon düzenlendi. Uzman arkeolog ve müe araştırma görevlisinin incelediği Roma, Pers, İslami, Grek, Osmanlı, Helenistik ve Bizans dönemlerine ait gümüş, bakır, kurşun, bronz cinsinde 150 adet sikke, kesici alet, bıçak, kını, fibula, mühür, yüzük ve mezar taşı müzede saklanması gerektiği tespit edilerek ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şahıs gözaltına alındı. - DENİZLİ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:52 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:53 Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu 22:49 Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı 22:43 Son Dakika: Sermaye Piyasası Kurulu, 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya ceza kesti 22:03 Survivor finalistleri İstanbul'a geldi! Uçaktan inince büyük sevinç yaşadılar 21:30 Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu
22:53
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
Son Dakika: Sermaye Piyasası Kurulu, 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya ceza kesti
22:43
Survivor finalistleri İstanbul'a geldi! Uçaktan inince büyük sevinç yaşadılar
22:03
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
21:30
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
21:03
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 23:30:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de tarihi eser kaçakçılarına operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]