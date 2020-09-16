Denizli'de tarihi eser niteliğinde olduğu belirtilen kandilleri satmaya çalışan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Denizli'de tarihi eser niteliğinde olduğu belirtilen kandilleri satmaya çalışan şüpheli yakalandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 44 kandili satmaya çalıştığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de tarihi eser niteliğinde olduğu belirtilen kandilleri satmaya çalışan şüpheli yakalandı, System.String[]

Denizli'nin Honaz ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 44 kandili satmaya çalıştığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Göz Piknik Alanı'nda, elindeki tarihi eserleri satmak istediğini söyleyen bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda E.Ö. (50) gözaltına alındı. Zanlının çantasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 44 kandil ele geçirildi.

Şüpheli işlemler için karakola götürüldü.

Jandarma, Denizli, Honaz, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 11:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de tarihi eser niteliğinde olduğu belirtilen kandilleri satmaya çalışan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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