Denizli'nin Honaz ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 44 kandili satmaya çalıştığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Göz Piknik Alanı'nda, elindeki tarihi eserleri satmak istediğini söyleyen bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Operasyonda E.Ö. (50) gözaltına alındı. Zanlının çantasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 44 kandil ele geçirildi.
Şüpheli işlemler için karakola götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 11:11 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Denizli'de tarihi eser niteliğinde olduğu belirtilen kandilleri satmaya çalışan şüpheli yakalandı - Son Dakika