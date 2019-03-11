Son Dakika Haberleri: Denizli'de Tarihi Eser Operasyonu

Denizli'de Tarihi Eser Operasyonu

57 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ve Tavas ilçelerinde Roma ve arkaik dönemlerine ait 2 bin 500 yıllık tarihi eser ele geçirildi.

Denizli'de Tarihi Eser Operasyonu, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ve Tavas ilçelerinde Roma ve arkaik dönemlerine ait 2 bin 500 yıllık tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yürütülen faaliyetler kapsamında Pamukkale ve Tavas ilçelerinde eş zamanlı tarihi eser operasyonu gerçekleştirdi.

Pamukkale ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Roma dönemine ait kılıç, kama, mermer yazıt, mermer mezar taşı parçası, kireç taşından yapılmış arşitrom bloğu, işlemeli haç ve kapı mandalı ele geçirdi.

Tavas ilçesinde yapılan operasyonda ise arkaik döneme ait 2 bin 500 yıllık üç kase ile Roma dönemine ait insan figürlü bronz heykel bulundu.

Tarihi eserler incelenmek üzere Denizli Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyonlar kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:19 Kaynak: AA

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