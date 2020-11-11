Denizli'de tarihi eserleri satmak isteyen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Denizli'de tarihi eserleri satmak isteyen şüpheli yakalandı

Denizli'nin Çivril ilçesinde tarihi eser satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde tarihi eser satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelinin evinde 261 sikke ve 94 parça tarihi eser ele geçirdi. Tarihi eserler muhafaza altına alınarak yetkililere teslim edildi, gözaltına alınan zanlı ise işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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