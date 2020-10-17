Denizli'de tarihi konaktaki yangınla ilgili yakalanan şüpheliler serbest bırakıldı - Son Dakika

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tarihi konakta çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli salıverildi.

İstiklal Mahallesi'nde yaklaşık 200 yıllık olduğu belirtilen tarihi konaktaki yangınla ilgili yakalanan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar, 2'si adli kontrolle olmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, zanlıların ifadelerinde, konak içinde ısınma amaçlı ateş yaktıklarını ancak yangınla ilgilerinin olmadığını iddia ettikleri öğrenildi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince 10 Ekim'de İstiklal Mahallesi'nde Mustafa Sarıkaya'ya ait 2 katlı konakta çıkan yangınla ilgili kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu 7 kişi yakalanmıştı. Şüphelilerin 3 araç ve 3 iş yerinin kurşunlanması olayları nedeniyle de arandıkları belirtilmişti.