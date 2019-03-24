Son Dakika Haberleri: Denizli'de Tarihi Okulda Yangın

Denizli'de Tarihi Okulda Yangın

8 dakika önce

Denizli'nin Çal ilçesinde 1928 yılında yapımı tamamlanan tarihi okulda yangın çıktı.

Denizli'de Tarihi Okulda Yangın, System.String[]
Denizli'nin Çal ilçesinde 1928 yılında yapımı tamamlanan tarihi okulda yangın çıktı.

İsmailler Mahallesi Denizli Caddesi'nde bulunan Gazi Paşa İlk Mektebi'nde akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine yangına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çal Şubesi ekipleri müdahale etti.

Ahşap ve kagir bir yapı olan tarihi ilk mektep binasında çıkan yangında alevler binayı sararken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Çal'da 1924 yılında yapımına başlanan ve 1928 yılında tamamlanarak eğitim öğretime açılan Çal Gazi İlk Mektebi'nin sekiz derslik ile üç idare odası bulunuyor. Bina 1999 yılında Gazi İlköğretim Okulu'nun başka bir yere taşınmasından sonra Öğretmenevi ve Halk Eğitim Merkezi olarak çeşitli etkinliklerde kullanılıyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:35 Kaynak: AA

Çal, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarihi Hamamın Tahrip Edilmesine Göz Yuman Kurul Üyelerine Soruşturma Açılıyor 8 Metrelik Dev Dalgalar Arasında Kalan Yolcu Gemisinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı! ABD Başkanı Trump Skandal Kararı Yarın İmzalıyor Kocasını 3 Haftalık Bebeğinden Kıskanıp, Bebeğinin Boğazını Kesti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 21:43:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Denizli'de Tarihi Okulda Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]