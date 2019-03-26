Denizli'de Tarihi Okuldaki Yangın

AK Parti Denizli Milletvekili
Ahmet Yıldız, Çal
ilçesinde önceki gün akşam çıkan yangında yanan 91 yıllık tarihi okulun aslına uygun olarak yeniden yapılacağını söyledi.
Milletvekili Yıldız, Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan
ile İsmailler Mahallesi Denizli Caddesi'nde bulunan 91 yıllık Gazi Paşa İlk Mektebini ziyaret ederek yanan binada incelemede bulundu.
Yıldız, yanan tarihi okul binası ile ilgili 2 kişinin yakalandığını hatırlatarak, "Kundakçıların, rantçıların ekmeğine yağ sürülmeyecek, onlara cesaret verilmeyecek. Yanan tarihi okul, aslına uygun şekilde yeniden yapılacak. Bunun için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz." diye konuştu.
Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan da okulu yakan zanlıları yakalayan polisi kutlayarak, "Tarihimizi, ciğerlerimizi yakanlar cezasız kalmayacak. Polisimizi kutluyorum. Biz de okulun aslına uygun şekilde yapılmasını istiyorduk. Milletvekilimize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
Cumhuriyetin ilk yapılarından olan Gazi Paşa İlk Mektebinde önceki gün akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, ahşap ve kagir bir yapı olan tarihi binanın büyük kısmı yanarken, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi ile yangın söndürülmüştü.