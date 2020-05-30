Denizli'de tarım arazisi yangınında kundaklama şüphesi - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangını söndürdü.

Kocabaş Mahallesi Acıdere mevkisinde Osman Karaduman 'a ait buğday ekili tarlanın birkaç yerinden duman çıktığını gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Denizli 'nin Honaz ilçesinde 20 dönüm ekili alanın hasar gördüğü yangınla ilgili jandarma, kundaklama şüphesi nedeniyle soruşturma başlattı.

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