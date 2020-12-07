Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 23 yaralı (2) - Son Dakika

Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 23 yaralı (2)

07.12.2020 20:53

Denizli'nin Kale ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

Denizli'nin Kale ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

Yaşar Önkol idaresindeki 20 AEA 299 plakalı midibüs ilçe yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve 22 işçi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla midibüsten çıkarılarak ambulanslarla Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerin Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden döndükleri belirtildi.

Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 23 yaralı (2)
Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 23 yaralı (2)
Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 23 yaralı (2)
Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 23 yaralı (2)

Denizli, İtfaiye, Midibüs, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 23 yaralı (2) - Son Dakika


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