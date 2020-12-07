Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 23 yaralı (2) - Son Dakika

Kazada yaralanan sürücü ve 22 işçi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla midibüsten çıkarılarak ambulanslarla Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi

Son Dakika: Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri belli oldu

Kılıçdaroğlu'ndan CHP grubunu ayağa kaldıran Cumhurbaşkanlığı adaylığı sözleri: Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?