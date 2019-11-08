Son Dakika Haberleri: Denizli'de tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 9 yaralı
Son Dakika Güncel Denizli'de tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 9 yaralı

Denizli'de tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 9 yaralı

7 saat önce

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde zeytin toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Denizli'de tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 9 yaralı, System.String[]

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde zeytin toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Hasan Çelebi yönetimindeki 20 SE 847 plakalı traktör, Sazak Mahallesi Acılı Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.


Kazada sürücünün yanı sıra römorkta bulunan tarım işçileri Cahide Aslan, Huriye Olgun, Gülay Koyun, Gülsüm Baş, Gülay Dalak, Neslihan Çetin, Nurten Çelebi ve Ayşe Çelebi yaralandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Yaralılar Sarayköy ve Denizli Devlet Hastanelerine kaldırıldı.


Sürücü Çelebi'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:00 Kaynak: AA
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