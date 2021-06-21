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Tarlada çalışan 7 kişi yıldırım düşmesi sonucu yaralandı - Son Dakika

Tarlada çalışan 7 kişi yıldırım düşmesi sonucu yaralandı

21.06.2021 20:44

Denizli'nin Çal ilçesinde kekik tarlasına yıldırım düşmesi sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çal ilçesinde kekik tarlasına yıldırım düşmesi sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Çal Orman İşletme Müdürlüğünde arazöz şoförü olarak görev yapan Salih Yörük (40) izin gününde kekik çapası yapmak için sabah saatlerinde ailesi ve yakınlarıyla Baklançakırlar Mahallesi Çakırlar mevkisinde bulunan tarlasına gitti.

Bir süre çapa yapan ve sağanağın başlamasıyla bir ağacın altına sığınan Yörük ile eşi Ayşen Yörük (38) oğlu Hasan Yörük (17) kayınpederi Hamza Kundakçı (70), kayınvalidesi Hatice Kundakçı (65), kayınbiraderi Hüseyin Kundakçı (38) ve akrabası Fatma Yörük yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.

Bu sırada yürüme engelli olduğu için traktör römorkunun içinde bekleyen oğlu Arda Yörük (12) olaydan yara almadan kurtuldu.

Ailesi ve yakınlarının yaralandığını gören Arda Yörük telefonla 112 Acil Sağlık ekiplerini arayıp bulunduğu yerin adresini ve yaralıların sağlık durumlarını aktardı.

Bölgedeki yol şartlarının kötü olması nedeniyle sağlık ekipleri olay yerine ulaşamayınca arazöz ekibinden yardım istendi.

Çal Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli Baklançakırlar arazöz ekibi, sağlık personelini bölgeye ulaştırdı.

Yaralılar, AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavisi süren yaralılardan Salih Yörük ve Hatice Kundakçı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Arda Yörük, AA muhabirine, üzücü bir olay yaşadıklarını belirtti.

Olayı anlatan Yörük "Sabah erken saatlerde tarlamıza kekik çapası yapmak için gitmiştik. Yağmur başlayınca ben traktörün römorkunda beklemeye başladım. Annem, babam ve yanındakiler ağacın altında bekliyordu. Bu sırada gürültüyle yıldırım düştü. Bir anda yere yığıldılar. Ben de hemen sağlık ekiplerini aradım ve yardım istedim. O anlarda çok korktum" dedi.

Arazöz sürücüsü Tefik Köse ise sağlık ekiplerinin zorlu yol şartlarından dolayı olay yerine ulaşamadığı için onları bölgeye götürdüğünü anlattı.

Tarlaya ulaştıklarında herkesin yerde yattığını gördüğünü ifade eden Köse, "Tarlaya vardığımızda herkes yerde yatıyordu. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yerinde yaparak yaralıları bölgeden tahliye ettik. Yaralılardan birisi benim iş arkadaşımdı. İnşallah herkesin sağlık durumu iyi olur." diye konuştu.

Tarlada çalışan 7 kişi yıldırım düşmesi sonucu yaralandı
Tarlada çalışan 7 kişi yıldırım düşmesi sonucu yaralandı
Tarlada çalışan 7 kişi yıldırım düşmesi sonucu yaralandı
Tarlada çalışan 7 kişi yıldırım düşmesi sonucu yaralandı
Tarlada çalışan 7 kişi yıldırım düşmesi sonucu yaralandı
Tarlada çalışan 7 kişi yıldırım düşmesi sonucu yaralandı
Tarlada çalışan 7 kişi yıldırım düşmesi sonucu yaralandı
Tarlada çalışan 7 kişi yıldırım düşmesi sonucu yaralandı
Tarlada çalışan 7 kişi yıldırım düşmesi sonucu yaralandı
Tarlada çalışan 7 kişi yıldırım düşmesi sonucu yaralandı
Tarlada çalışan 7 kişi yıldırım düşmesi sonucu yaralandı
Tarlada çalışan 7 kişi yıldırım düşmesi sonucu yaralandı
Tarlada çalışan 7 kişi yıldırım düşmesi sonucu yaralandı
Tarlada çalışan 7 kişi yıldırım düşmesi sonucu yaralandı
Tarlada çalışan 7 kişi yıldırım düşmesi sonucu yaralandı
Tarlada çalışan 7 kişi yıldırım düşmesi sonucu yaralandı
Tarlada çalışan 7 kişi yıldırım düşmesi sonucu yaralandı
Tarlada çalışan 7 kişi yıldırım düşmesi sonucu yaralandı
Tarlada çalışan 7 kişi yıldırım düşmesi sonucu yaralandı

Salih Yörük, Traktör, Engelli, Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarlada çalışan 7 kişi yıldırım düşmesi sonucu yaralandı - Son Dakika


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