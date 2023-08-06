Denizli'de Tartışma Sonucu Eşi ve Üvey Oğlunu Öldüren Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Denizli'de Tartışma Sonucu Eşi ve Üvey Oğlunu Öldüren Kişi Gözaltına Alındı

06.08.2023 15:56

Denizli'nin Tavas ilçesinde yaşanan olayda, tartıştığı eşi ve 4 yaşındaki üvey oğlunu bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı. İnşaat işçisi olan Ümit Mutlu A. ile eşi Büşra A. arasında çıkan tartışmanın ardından Ümit Mutlu A, balkona kaçan eşi ve oğlunu bıçakladı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, anne ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından polis zanlıyı gözaltına aldı. Aile, Kahramanmaraş'tan Denizli'ye gelerek Tavas'a yerleşmişti.

Denizli'nin Tavas ilçesinde tartıştığı eşi ile 4 yaşındaki üvey oğlunu evinin balkonunda bıçakla öldüren kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yaka Mahallesi'ndeki iki katlı bir evin ikinci katında yaşayan inşaat işçisi Ümit Mutlu A. (26) ile eşi Büşra A. (24) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Ümit Mutlu A, balkona kaçan eşi ve eşinin önceki evliliğinden olan oğlu H.G'yi (4) bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Büşra A. ile oğlu H.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Anne ile oğlunun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis zanlıyı gözaltına aldı.

Ailenin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şubat ayında Kahramanmaraş'tan Denizli'ye geldiği ve Tavas'a yerleştiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Denizli'de Tartışma Sonucu Eşi ve Üvey Oğlunu Öldüren Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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