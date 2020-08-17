Denizli'de Tavas kurbağasının yayılış gösterdiği 9,16 hektarlık alan koruma altına alındı - Son Dakika

Denizli'de Tavas kurbağasının yayılış gösterdiği 9,16 hektarlık alan koruma altına alındı

Denizli'de Tavas kurbağasının yayılış gösterdiği 9,16 hektarlık alan koruma altına alındı Denizli'nin Tavas ilçe sınırları içerisinde yer alan Çakıroluk mevki taşıdığı doğal kaynak değerleri sebebiyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yaklaşık 10 hektarlık alan Tabiatı Koruma Alanı ilan edildi.

Denizli'de Tavas kurbağasının yayılış gösterdiği 9,16 hektarlık alan koruma altına alındı

DENİZLİ - Denizli'nin Tavas ilçe sınırları içerisinde yer alan Çakıroluk mevki taşıdığı doğal kaynak değerleri sebebiyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yaklaşık 10 hektarlık alan Tabiatı Koruma Alanı ilan edildi. Koruma altına alınan bölgede endemik olan Tavas Kurbağası (Rana tavasensis) yayılış göstermektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı ülkenin kültürel ve rekreasyonel kaynak değerlerine sahip yönlerini koruma ile kullanma dengesini gözeterek gelecek kuşaklara milli bir miras olarak bırakmak amacı ile Milli Parklar Kanunu'na göre Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı ve Tabiat Anıtı olarak Tavas ilçesi sınırları içerisinde yer alan Çakıroluk Mevkiinde taşıdığı doğal kaynak değerleri sebebiyle 28 Temmuz 2020 tarihinde 9,16 hektarlık alan koruma altına alındığı bildirildi.

"Taşıdığı doğal kaynak değerleri sebebiyle Tabiatı Koruma Alanı ilan edilmiştir"

Yayınlanan açıklama şöyle; "Tarım ve Orman Bakanlığı ülkemizin kültürel ve rekreasyonel kaynak değerlerine sahip yönlerini koruma-kullanma dengesini gözeterek gelecek kuşaklara milli bir miras olarak bırakmak amacıyla 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu'na göre Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiatı Koruma Alanı ve Tabiat Anıtı olarak koruma altına almaktadır. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan etüt çalışmaları neticesinde Denizli ili Tavas ilçesi sınırları içerisinde yer alan Çakıroluk Mevkiinde taşıdığı doğal kaynak değerleri sebebiyle Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından 28 Tenmuz 2020 tarihinde 9,16 hektarlık alan Tabiatı Koruma Alanı ilan edilmiştir. Biyolojik Çeşitlilik bakımından oldukça zengin olan Tabiatı Koruma Alanı içerisinde aynı zamanda Anadolu'ya özgü dağ kurbağalarından olan endemik Tavas Kurbağası (Rana tavasensis) türü yayılış göstermektedir. Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüz tarafından 2019 yılında Tür Eylem Planı hazırlanarak koruma altına alınan ve izlemeleri gerçekleştirilen Tavas Kurbağası'nın üreme ve yayılış alanı çit ile çevrilmiş ve türün habitatına bilgilendirme tabelası yaptırılarak farkındalık sağlanmıştır. Yine Tabiatı Koruma Alanı içerisinde yer alan ve Tavas Kurbağasının yaşam alanına oldukça yakın bir konumda olan eski yangın gözetleme kulesinin Tavas Kurbağası Rehabilitasyon ve Araştırma Merkezine dönüştürülmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Pamukkale Üniversitesi arasında protokol imzalanması planlanmaktadır."

Denizli'de Tavas kurbağasının yayılış gösterdiği 9,16 hektarlık alan koruma altına alındı

Denizli, Tavas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 18:06

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizli'de Tavas kurbağasının yayılış gösterdiği 9,16 hektarlık alan koruma altına alındı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

AFAD'ın vatandaşların telefonuna gönderdiği 4 mesajın sırrı ortaya çıktı Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber Esed rejiminin İdlib'deki sızma girişimi püskürtüldü Eskişehir'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yeni tedbirler alındı Emirgan Korusu'nda yangına neden olan işaret fişeğinin atılma anı ortaya çıktı Fenerbahçeli Caner Erkin, koluna kızının dövmesini yaptırdı Fenerbahçe'nin gündemindeki Sosa, Trabzonspor'un teklifini reddetti Kuzey Kore lideri Kim'in evcil köpeklerin toplatılması talimatı verdiği öne sürüldü İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı Barcelona, teknik direktör Quique Setien'in görevine son verdi Koronavirüsü atlatanlarda sürekli bağışıklık işaretleri tespit edildi Ajax, Barcelona'lı Luiz Suarez'i kadrosuna katmak istiyor Oyun bağımlısı genç açlıktan hayatını kaybetti Eski Manchester United'lı kaleci Howard'ın eşi Segura, transparan pozuyla büyüledi Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı         
19:56
Türk dizilerinin sıkı takipçisi Cardi B'den yönetmenlere çağrı: Bir sultan dizisi daha yapar mısınız? Türk dizilerinin sıkı takipçisi Cardi B'den yönetmenlere çağrı: Bir sultan dizisi daha yapar mısınız?         
19:39
Fenerbahçeli Luiz Gustavo, Monaco'nun radarına girdi Fenerbahçeli Luiz Gustavo, Monaco'nun radarına girdi         
19:29
İspanya'da koronavirüs vakalarında hafta sonunda büyük artış yaşandı İspanya'da koronavirüs vakalarında hafta sonunda büyük artış yaşandı         
19:21
Metropoll anketinde büyük sürpriz! Barajı iki parti geçiyor, Davutoğlu yükselişte Metropoll anketinde büyük sürpriz! Barajı iki parti geçiyor, Davutoğlu yükselişte         
19:15
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü         
19:02
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi         
19:00
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi         
18:35
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü         
18:34
Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti         
17:28
Talihsiz adam, iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isterken can verdi Talihsiz adam, iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isterken can verdi         
15:55
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu         
14:18
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı         
14:04
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor         
13:55
Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence Almanya'da 16 yaşındaki Türk gence "George Floyd" muamelesi! Dakikalarca boynuna bastırıldı         
13:41
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti         
13:09
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu 17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu         
12:46
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı         
12:41
2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu 2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladıktan sonra dondurma yiyip jandarmaya teslim oldu         
12:36
Dünyanın en zehirli yılanlarından Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü         
12:07
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı         
11:25
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi         
11:23
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak         
10:45
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu         
10:28
Yargıtay, işverenin yıllık izin oyununu bozarak milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı Yargıtay, işverenin yıllık izin oyununu bozarak milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı         
10:11
Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak Erdoğan'ın açıkladığı paketin Meclis'ten geçmesiyle 8 milyon gence iş kapısı doğacak         
09:53
Kandilli Rasathanesi Müdürü: İstanbul'un en büyük şansı fay hattının şehrin içinden geçmemesi Kandilli Rasathanesi Müdürü: İstanbul'un en büyük şansı fay hattının şehrin içinden geçmemesi         
09:17
Messi, Barcelona'dan ayrılma kararını yönetime bildirdi Messi, Barcelona'dan ayrılma kararını yönetime bildirdi         
09:11
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı         
09:01
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı         
08:49
İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2. baro için hazırlıklar yapılıyor İstanbul, Ankara ve İzmir'de 2. baro için hazırlıklar yapılıyor         
08:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2020 00:41:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de Tavas kurbağasının yayılış gösterdiği 9,16 hektarlık alan koruma altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei