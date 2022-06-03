Ormanlık alanda yaralı bir kartal olduğunu fark eden bir kişi, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Denizli'de tedavi edilen yılan kartalı, doğaya salındı - Son Dakika

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