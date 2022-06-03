Denizli'de tedavi edilen yılan kartalı, doğaya salındı - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de tedavi edilen yılan kartalı, doğaya salındı

03.06.2022 16:11
Denizli'de tedavi edilen yılan kartalı, doğaya salındı

Denizli'de yaralı bulunan yılan kartalı, tedavi edilerek doğaya bırakıldı.

Denizli'de yaralı bulunan yılan kartalı, tedavi edilerek doğaya bırakıldı.

Ormanlık alanda yaralı bir kartal olduğunu fark eden bir kişi, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye giden görevliler, kuşun yılan kartalı olduğunu ve yaralandığını belirledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezindeki tedavisinin ardından yılan kartalı doğaya salındı.

YORUMLAR
500
Tedavisi tamamlanan 500 keklik doğaya salındı Tedavisi tamamlanan 500 keklik doğaya salındı Eve giren yılan yakalanarak doğaya salındı Eve giren yılan yakalanarak doğaya salındı Hobi bahçesinde yakalanan 2 metrelik yılan doğaya salındı Hobi bahçesinde yakalanan 2 metrelik yılan doğaya salındı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de tedavi edilen yılan kartalı, doğaya salındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:58 Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı
15:49 Laleli'de esnaf kavgası! Sopa ve sandalyelerin havalarda uçuştuğu o anlar kameralarda
15:48 Pandemi bitti maske fiyatları düştü! Zamanında 100 liraya kadar yükselen maske fiyatları 10 liradan satılıyor
15:45 Tiyatro oyuncusu Serkan Aydın, Avusturya'da sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı!
15:35 Yeşilçam'ın "Rambo" lakaplı oyuncusu Sönmez Yıkılmaz son yolculuğuna uğurlandı
15:14 Konseri iptal edilen Melek Mosso, sahne aldığı festivalde konuştu: Asla ve asla vazgeçmiyorum
15:09 Yürek yakan olay! 2 çocuk alevlerin ortasında kalarak hayatlarını kaybetti
15:08 Merkez Bankası açıkladı: Sigara fiyatlarındaki yükseliş devam edecek
14:56 Beşiktaş transfer atağında! Premier Lig'in yıldız golcüsüyle görüşmeler başladı
14:36 Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 16:14:19. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de tedavi edilen yılan kartalı, doğaya salındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement