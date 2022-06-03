Denizli'de tedavi edilen yılan kartalı, doğaya salındı

Denizli'de yaralı bulunan yılan kartalı, tedavi edilerek doğaya bırakıldı.
Ormanlık alanda yaralı bir kartal olduğunu fark eden bir kişi, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Bölgeye giden görevliler, kuşun yılan kartalı olduğunu ve yaralandığını belirledi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezindeki tedavisinin ardından yılan kartalı doğaya salındı.
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