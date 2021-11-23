Üye Girişi
Denizli'de tedavisi süren Kadir İnanır'ın doktorları açıklama yaptı - Son Dakika

Denizli'de tedavisi süren Kadir İnanır'ın doktorları açıklama yaptı

23.11.2021 18:34
Denizli'de tedavisi süren Kadir İnanır'ın doktorları açıklama yaptı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumunun zamanında yapılan müdahaleler sonucunda iyi olduğunu söyledi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumunun zamanında yapılan müdahaleler sonucunda iyi olduğunu söyledi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım'da rahatsızlanan ve Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edilen 72 yaşındaki sanatçının tedavisine hastanenin nöroloji servisinde devam ediliyor.

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kadir İnanır ile yakından ilgilendiklerini belirtti.

Tedavi sürecinin başarılı geçtiğini dile getiren Kutluhan, şöyle dedi:

"Bugün yüzümüz gülüyor. Sanatçımız Kadir İnanır hastanemize intikal ettiğinden itibaren çok yakın takip edilmiş olup, bu takibin sonunda gereken müdahaleler zamanında yapılmıştır. Zamanında yapılan bu müdahaleler hastamızın kötü sonuçlar elde etmesine engel olmuştur. Biz de bu konuda çok mutluyuz."

"Sonuçlar yüz güldürücü"

PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel, İnanır'ın tedavisi ve bakımı için 6-7 kişilik bir ekip kurduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Takip sürecinde pazar günü ani gelişen bir kanama tespit edilerek ameliyat edildi. Arkasından gelen süreçte yoğun bakımda hastamızı takip etmeye devam ediyoruz. Gelinen son nokta oldukça iyi ve yüz güldürücü. Sanatçımız Kadir İnanır kendi öz bakımını yapabiliyor, konuşuyor, telefonunu kullanabiliyor. Bizlerle de şakalaşıyor."

"Bilinci açık ve bizle sohbet edebiliyor"

PAÜ Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan, şöyle konuştu:

"Gelişen kanama, ödem ve uykuya yatkınlık sonrasında hastamızın çekilen filmlerinde kanamayı tespit ettik. Beyin ekibimizle değerlendirdik. Hastamız başarılı bir operasyon geçirdi. Sonuçlar yüz güldürücü. Kendisi şu anda hareketli ve kolunu bacağını hareket ettirebiliyor. Bilinci açık ve bizle sohbet edebiliyor. İnşallah yeni bir sıkıntı yaşamazsak bu şekilde durumu geçeceğiz gibi duruyor."

"Aynı yakışıklılığıyla Halil'imi söyleyecek düzeyde"

İnanır'ın beyin ameliyatını gerçekleştiren ekipten PAÜ Beyin Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Erdal Coşkun ise olay günü hastanın iyi olduğunu ifade ederek şöyle dedi:

"O gün rektörümüz basın açıklaması yapmıştı. Onun hemen ertesinde birdenbire kötüleşti. Yani komaya yaklaşan bir durum oldu. Hızla açtık. O kadar çok doktor arkadaşı var ki hepsi aradılar. Bir iş birliği içinde ameliyatı yaptık, gece boyu uyuttuk. Ertesi gün aynı yakışıklılığında, Halil'imi söyleyecek düzeyde, ayağa kalkacak durumda. Biz korumalı bir ortamda tutuyoruz. Yarın kafasındaki hortumu da çıkartacağız ve son bir film çekeceğiz."

"Haftaya çıkar"

Coşkun, bir gazetecinin İnanır'ın taburcu durumunu sorması üzerine şunları kaydetti:

"Ortalama dikişlerin kaynaması 10 gün sürüyor. Tabii bu dönemde kalbinde bir ritim bozukluğu var. O ritim bozukluğundan kullandığı ilaçlardan dolayı böyle bir şey gelişti zaten. Tekrar öyle bir durum olmasın, böbrekleriyle küçük bir sorunumuz var. Onu da çözdüğümüzde yaranın da kapanması daha çabuk olacak. Haftaya çıkar. Aslında bir konferansta bir konuşması varmış. 'Oraya gidebilir miyim?' diye bana sordu. Ben de 'hayır' dedim. 'O zaman sen onları ara gelemeyeceğimi söyle' dedi. Bu kadar iyi."

Pamukkale Üniversitesi, Kadir İnanır, Denizli, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Denizli'de tedavisi süren Kadir İnanır'ın doktorları açıklama yaptı - Son Dakika


Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü 17:06 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş 14:42 Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın 14:35 Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak 13:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise 11:53 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü 11:36 Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü
Devlet Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır 11:23 Devlet Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı 10:40 Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
18:35 Ankara'da dolar telaşı! Erdoğan, partisinin ekonomi kurmaylarıyla görüştü
18:26 Ölümü sonrası dehşete düşüren iddia! Maradona kalbi çıkarılarak gömülmüş
18:05 Şeker fiyatının artmasına Ziraat odası başkanı tepki gösterdi: Türkiye'de şeker krizi yok, bolluğu var
18:03 Son dakika: Merkez Bankasından piyasadaki hareketlilikle ilgili açıklama: Kurlar serbest piyasa dinamiklerine göre belirlenmektedir
17:53 Müslüme'nin annesi "Dedesi neden tutuklandı" sorusuna cevap verdi: Biz de bilmiyoruz
17:46 Derbide kıyasıya mücadele! Fenerbahçe az kalsın hükmen mağlup olacaktı
17:46 Butik otelde 22 yaşındaki genç kızın cansız bedeni bulundu
17:39 Dolar ve altında yaşanan yükseliş sonrası Akşener ve Kılıçdaroğlu harekete geçti! Olağanüstü toplanacaklar
17:24 İngiliz gazeteleri "Son dakika" olarak bildirdi! BAE Veliaht Prensi Türkiye'ye 100 milyar dolar yatırım yapacak
17:14 Derbi sonrası Fatih Terim'i kızdıran 3 pozisyon belli oldu
Ankara'da dolar telaşı! Erdoğan, partisinin ekonomi kurmaylarıyla görüştü Ankara'da dolar telaşı! Erdoğan, partisinin ekonomi kurmaylarıyla görüştü         
18:35
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı         
14:39
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak         
11:57
Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor         
11:43
10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı! 10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı!         
11:33
Koronavirüs nedeniyle morglar doldu! Ölüleri koridorlarda bekletiyorlar Koronavirüs nedeniyle morglar doldu! Ölüleri koridorlarda bekletiyorlar         
11:21
Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız         
10:26
İşte akciğerleri tertemiz yapan 10 müthiş besin! İşte akciğerleri tertemiz yapan 10 müthiş besin!         
10:24
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak         
09:54
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 18:50:13. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de tedavisi süren Kadir İnanır'ın doktorları açıklama yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement