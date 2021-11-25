Denizli'de tedavisi süren Kadir İnanır yoğun bakımdan çıktı - Son Dakika

Kadir İnanır'ın bir süre daha hastanede kalması bekleniyor. ???????

Muğla 'nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım'da rahatsızlandıktan sonra Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde nöroloji yoğun bakım ünitesine kaldırılan ve burada ameliyat edilen İnanır'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Denizli 'de tedavisi süren 72 yaşındaki sanatçı Kadir İnanır , yoğun bakımdan normal servise alındı.

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